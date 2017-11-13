Нисикори сыграет на турнире в Брисбене

Японский теннисист Кей Нисикори начнёт следующий сезон на турнире в Брисбене, который пройдёт в январе 2018 года, сообщает Courier Mail. Ранее появилась информация, что уроженец Симанэ, не выходивший на корт с соревнований в Монреале из-за травмы запястья, может пропустить первый турнир «Большого шлема» в 2018 году — Australian Open. Позднее стало известно, что восстановление проходит успешно и Кей сможет сыграть в Австралии.

Участие в турнире в Брисбене ранее подтвердили британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль, канадец Милош Раонич, австралиец Ник Кирьос и болгарин Григор Димитров.