«Соболенко скоро станет игроком мирового уровня» — подкаст

Журналист Илья Рывлин и администратор фан-группы Виктории Азаренко Елена Науменко, побывавшая на финале Кубка Федерации Беларусь — США, в очередном выпуске подкаста «Открытый чемпионат» подвели итоги главного командного женского соревнования. Напомним, что в решающем матче команда США победила 3-2 и завоевала трофей. Кроме того в выпуске была затронута тема прошедшего в Милане турнира ATP NextGen Finals для лучших молодых игроков мира. Победу в этом соревновании одержал кореец Чон Хён, обыгравший в финале россиянина Андрея Рублёва.

Послушать подкаст можно здесь.