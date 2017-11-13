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«Соболенко скоро станет игроком мирового уровня» — подкаст

Теннис

Журналист Илья Рывлин и администратор фан-группы Виктории Азаренко Елена Науменко, побывавшая на финале Кубка Федерации Беларусь — США, в очередном выпуске подкаста «Открытый чемпионат» подвели итоги главного командного женского соревнования. Напомним, что в решающем матче команда США победила 3-2 и завоевала трофей. Кроме того в выпуске была затронута тема прошедшего в Милане турнира ATP NextGen Finals для лучших молодых игроков мира. Победу в этом соревновании одержал кореец Чон Хён, обыгравший в финале россиянина Андрея Рублёва.

Послушать подкаст можно здесь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Рублёв Виктория Азаренко Даниил Медведев Коко Вандевей Слоан Стивенс
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