Надаль лидирует по числу подписчиков в соцсетях, Федерер — 2-й, Шарапова — 3-я

Tennismash проанализировал информацию о количестве подписчиков теннисистов и теннисисток, специализирующихся на выступлениях в одиночном разряде, в социальных сетях. В «Фейсбуке» лидером является россиянка Мария Шарапова — 15 335 231 подписчик, на втором месте — швейцарец Роджер Федерер (14 954 743), на третьем — испанец Рафаэль Надаль (14 740 477).

В «Твиттере» самой большой популярностью пользуется Надаль (15 000 000). Шарапова — пятая (7 630 000).

В «Инстаграме» на первом месте американка Серена Уильямс (6 900 000). Шарапова — пятая (2 900 000).

Суммарно больше всего подписчиков у Надаля (33 740 477). На втором месте — Федерер (29 454 743), на третьем — Шарапова (25 865 231).

Полные данные доступны в «твиттере» Tennismash.