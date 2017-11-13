Братья Брайан победили Д. Маррея и Суареса на Итоговом чемпионате ATP

Американцы Боб и Майк Брайаны на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде обыграли британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса со счётом 7:5, 6:7 (3:7), [10:8]. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Братья Брайан 5 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и взяли 3 гейма на подаче соперников. На счету Маррея и Суареса 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

Позднее в группе Вудбридж/Вудфорд состоится матч Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия) — Марсель Гранольерс (Испания) / Иван Додиг (Хорватия).