Кафельников: выступление под нейтральным флагом не считается предательством

Самый титулованный теннисист в истории России, олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал возможность выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

«Трудно сказать, как поступать в данной ситуации вокруг Олимпиады-2018 российским спортсменам. Я бы на их месте не был доволен подобной ситуацией. Независимо от того, играет гимн или нет, если спортсмен получает золотую медаль, все всё равно знают, из какой страны спортсмен. Золотая медаль будет всеми замечена. Выступление под нейтральным флагом не считается предательством. Всё равно все будут поддерживать этого спортсмена», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.