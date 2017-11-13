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Димитров одолел Тима на старте Итогового чемпионата ATP

Теннис

Болгарин Григор Димитров одержал тяжёлую победу над австрийцем Домиником Тимом в первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне — 6:3, 5:7, 7:5. В решающей партии Тим отыгрался с 3:5, но тут же снова отдал свою подачу.

Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. Димитров выполнил 5 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Тима 8 подач навылет, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Во втором туре Димитров сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и бельгийцем Давидом Гоффеном, а Тим — с проигравшим.

Итоговый чемпионат ATP 2017. Группа Пита Сампраса
13 ноября 2017 года, понедельник. 17:15 МСК
Доминик
Тим
Григор
Димитров
3:6 7:5 5:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Григор Димитров Доминик Тим
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