Димитров одолел Тима на старте Итогового чемпионата ATP

Болгарин Григор Димитров одержал тяжёлую победу над австрийцем Домиником Тимом в первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне — 6:3, 5:7, 7:5. В решающей партии Тим отыгрался с 3:5, но тут же снова отдал свою подачу.



Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. Димитров выполнил 5 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Тима 8 подач навылет, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



Во втором туре Димитров сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и бельгийцем Давидом Гоффеном, а Тим — с проигравшим.