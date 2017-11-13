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21-летний американский теннисист дисквалифицирован из-за допинга

Теннис

21-летний американский теннисист Спенсер Фурман отстранён от выступлений в связи с положительной допинг-пробой. Как сообщает официальный сайт ITF, в его моче был обнаружен дамфетамин, относящийся к категории стимуляторов (S6). Положительную пробу Фурман сдал 9 сентября, когда участвовал в отборочных соревнованиях к одному из американских челленджеров. Анализ допинг-пробы проводился в лаборатории в Монреале (Канада).

Обвинение было официально предъявлено 3 ноября. Отстранение действует с 13 ноября. Теннисист принял решение не обжаловать наказание.

Источник: ITFtennis.com Сообщить об ошибке
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