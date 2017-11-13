Прямая видеотрансляция матча Надаль — Гоффен на Итоговом чемпионате ATP

Не ранее 23:00 по московскому времени на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне стартует завершающий матч первого тура группового этапа, в котором лучший теннисист сезона, испанец Рафаэль Надаль, сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном. По личным встречам Надаль ведёт со счётом 2:0 (считая выставочный турнир в Абу-Даби, — 3:0). Все поединки между ними состоялись в нынешнем сезоне, и Рафаэль не отдал сопернику ни одной партии.



Telesport предлагает прямую видеотрансляцию этого поединка.



Ранее в группе Пита Сампраса болгарин Григор Димитров обыграл австрийца Доминика Тима. Именно с ним 15 ноября встретится победитель матча между Надалем и Гоффеном.



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 19 ноября.