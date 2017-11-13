Федерер: можно играть Итоговый на грунте в зале, но это немного глупо

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал высказывание испанца Рафаэля Надаля о несправедливости, что Итоговый чемпионат ATP всегда проходит на неудобном ему харде в зале и никогда не играется на грунте. Надаль предположил, что можно было бы играть в Лондоне и на песчаном покрытии.



«Несправедливо? Не уверен, что это правильное слово. По-моему, вполне закономерно, что мы играем Итоговый в зале. На траве вообще нет „Мастерс 1000“. В зале он только один — Париж. Турниры в зале тоже заслуживают места под солнцем.



Можно ли поменять покрытие Итогового чемпионата на грунт? Да, наверное. Можно ли проводить „Мастерс“ на траве? Тоже да. Можно ли больше играть на харде и меньше — на грунте? И это подлежит обсуждению.



Сейчас не грунтовая часть сезона, так что всё логично. Можно, конечно, сделать грунт в зале, но это немного глупо. Однако я понимаю точку зрения Рафы и признаю, что он в чём-то прав», — приводит слова Федерера Metro.