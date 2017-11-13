Мело и Кубот обеспечили себе первую и вторую строчки по итогам сезона

Благодаря победе в стартовом туре Итогового чемпионата ATP бразилец Марсело Мело и поляк Лукаш Кубот обеспечили себе первую и вторую строчки рейтинг-листа по итогам года соответственно. Одной победы Мело и Куботу было достаточно после того, как их единственные соперники — финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс — проиграли свой стартовый матч на турнире.



Мело второй раз в карьере завершает сезон на первой строчке — до того ему удалось стать первым по итогам 2015 года. Всего Мело четырежды поднимался на первую строчку (дважды в этом сезоне, сместив сначала француза Николя Маю, потом Хенри Континена) и к настоящему моменту провёл на ней 33 недели.