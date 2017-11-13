Димитров: о дебюте в Лондоне буду вспоминать всю оставшуюся жизнь

Болгарин Григор Димитров, дебютировавший на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне победой над австрийцем Домиником Тимом, поделился эмоциями от первого матча на этих соревнованиях.



«Это новые впечатления, о которых буду вспоминать всю оставшуюся жизнь. Уверен, они всегда будут ценным. Я всегда хотел быть здесь, среди топ-игроков. То, что я смог выиграть первый матч, делает его лучше.



Это важно не только мне, но и моей стране, Болгарии. Я показал, что всё возможно и достижимо. Неважно, откуда ты. Всё в твоих руках, всё зависит от тебя. Чем больше вкладываешь, тем больше отдача», — цитирует Димитрова официальный сайт турнира.