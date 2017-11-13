Тим: перед каждым поединком немного нервничаешь, а на таком турнире — тем более

Австриец Доминик Тим прокомментировал поражение от болгарина Григора Димитрова в первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (3:6, 7:5, 5:7).



«Перед каждым поединком немного нервничаешь, а здесь — тем более. Тут особая атмосфера, отличная арена. К тому же это моя первая игра на турнире, против сильного соперника, так что без нервов — никуда», — приводит слова Тима официальный сайт турнира.

В следующем матче Тим встретится с проигравшим в поединке Давида Гоффена с Рафаэлем Надалем.