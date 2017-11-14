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Зверев: я предсказал победу Хёна в Милане перед стартом турнира

Теннис

Немец Александр Зверев рассказал, что предсказал победу южнокорейца Чхун Хёна на «Мастерс U21» в Милане ещё до старта соревнований.

«Мы поспорили с моей командой до начала турнира о том, кто станет чемпионом. Я выбрал Чхуна и даже сказал, что он не проиграет ни одного матча. Правда сказал именно так — и неожиданно угадал.

Думаю, это был отличный турнир. ATP проделало хорошую работу. По-моему, зрителям всё понравилось. Почти каждый день там был аншлаг. Это говорит о том, что болельщикам интересны молодые теннисисты», — цитирует Зверева Tennis Now.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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