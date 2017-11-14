Лукашенко: Беларусь скоро громко заявит о себе в женском теннисе

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации тенниса (ITF) Дэвидом Хаггерти и руководителями ряда национальных теннисных федераций и международных спортивных объединений оценил выступление сборной страны в Кубке Федерации. Беларусь, впервые в истории пройдя стартовый раунд Мировой группы (и лишь второй раз выступая в элитном дивизионе), вышла в финал и на своей площадке уступила сборной США, проиграв в решающем парном матче.



«Твёрдо обещаю вам как руководителям международного тенниса, европейского, российского, огромным любителям тенниса, что мы скоро громко заявим о себе — по крайней мере в женском теннисе. Надеюсь, ещё и Азаренко свое слово скажет.



Сейчас уже хорошо, что лучшие теннисистки Соединённых Штатов Америки приехали в Беларусь. Я своим девчонкам так и сказал, что они сделали огромный шаг вперёд и впервые в истории Беларуси совершили то, что до них никто не мог сделать: привезли сюда лучших теннисисток из самой теннисной страны.



Это событие даст хороший толчок развитию тенниса в Беларуси и станет хорошим стимулом для подрастающих теннисистов. Да и наша команда ещё совсем молодая, неопытная, поэтому это тоже опыт. Например, у Арины Соболенко большое будущее, если она будет над собой работать», — приводит слова Лукашенко БелТА.