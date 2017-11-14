Гоффен нанёс поражение Надалю в стартовом туре Итогового чемпионате ATP

Бельгиец Давид Гоффен сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля в первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4. За два предыдущих матча между ними Гоффену не удалось взять у Надаля ни одного сета.

В первой партии Гоффен не подал на сет, но дожал соперника на тай-брейке. Второй сет Давид проиграл со счёта 5:3 в свою пользу и четырёх матчболов на приёме, в том числе тройного. Несмотря на такое обидное поражение в сете, решающую партию бельгиец начал уверенно, сделав два брейка. Один из них Надаль отыграл, но второй вернуть не смог.



Поединок продолжался 2 часа 38 минут. Гоффен выполнил 14 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Надаля 2 подачи навылет, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.



Таким образом, в среду Гоффен сыграет с болгарином Григором Димитровым, а Надаль — с австрийцем Домиником Тимом. В пятницу они поменяются соперниками.