Надаль снялся с Итогового чемпионата ATP из-за травмы колена

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение завершить выступления на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне из-за травмы колена. Напомним, из-за этого повреждения испанец снялся и с четвертьфинала турнира в Париже.



«Я знал об этом в ходе матча, решение была принято во время игры. И в случае победы, и в случае поражения я собирался сниматься.



Я взял на себя обязательства перед этим турниром, перед городом, перед собой… Я пробовал, но не могу продолжать. Это на самом деле не имеет смысла», — приводит комментарий спортсмена официальный «твиттер» ATP.



В стартовом матче группового этапа турнира Надаль потерпел поражение от бельгийца Давида Гоффена. Ожидается, что теннисиста заменит его соотечественник Пабло Карреньо-Буста.

Гоффен нанёс поражение Надалю в стартовом туре Итогового чемпионате ATP