Гоффен: успех в матче с Надалем — лучшая победа в моей карьере

Бельгийский теннисист Давид Гоффен, сенсационно обыгравший испанца Рафаэля Надаля в первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4), поделился мнением об этой победе, назвав её лучшей в карьере.



«Это лучшая победа в моей карьере. Однако я видел, что на корте Рафа испытывал проблемы с коленом. Это было трудно, даже если он не передвигался на корте на все 100%. Он сильно бил по мячу, и справиться с такими подачами непросто.



Было нелегко закончить ни матч, ни сет. Но даже если я потерял бы четыре матч-пойнта во втором сете, я бы этом не пожалел и рассчитывал бы на третий сет», — приводит слова теннисиста пресс-служба турнира.



Из-за травмы колена, напомним, Надаль принял решение сняться с Итогового чемпионата ATP.

