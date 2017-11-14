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Гоффен: победа над Надалем придаст мне уверенности перед следующей встречей

Теннис

Бельгийский теннисист Давид Гоффен поделился впечатлениями после победы над первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем на старте группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4.

«Я очень рад тому, что сегодня сумел найти свой уровень. Я провёл отличный матч для начала турнира. Такой успех придаст мне уверенности перед следующей встречей.

Сегодня мне важно было играть в свой теннис и концентрироваться на том, что нужно делать на корте. В этом матче я прекрасно чувствовал мяч. Я знаю, что следующая игра будет непростой. Здесь все игры сложные», — приводит слова Гоффена официальный сайт тура.

15 ноября Гоффен сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Гоффен нанёс поражение Надалю в стартовом туре Итогового чемпионате ATP
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Давид Гоффен Рафаэль Надаль
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