Кубот: не ожидал, что мы с Мело станем лучшими в рейтинге по итогам года

Поляк Лукаш Кубот, выступающий в паре с бразильцем Марсело Мело, поделился эмоциями после победы на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне над хорватом Иваном Додигом и испанцем Марселем Гранольерсом со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Благодаря победе в первом туре Мело и Кубот обеспечили себе первую и вторую строчки рейтинг-листа по итогам года соответственно.

«У меня просто нет слов. Я не ожидал этого, особенно после такой игры. Но это произошло. Я невероятно благодарен тренерам, физиотерапевтам и всем причастным к нашему успеху», — приводит слова Кубота официальный сайт тура.