Мело: это был удивительный год для нас с Куботом

Бразилец Марсело Мело, выступающий в паре с поляком Лукашем Куботом, поделился эмоциями после победы на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне над хорватом Иваном Додигом и испанцем Марселем Гранольерсом со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Благодаря победе в стартовом туре Мело и Кубот обеспечили себе первую и вторую строчки рейтинг-листа по итогам года.

«Это был удивительный год для нас с Лукашем. Мы наконец провели полноценный сезон вместе. Завершение года в ранге первой ракетки мира очень много значит для меня. В 2015 году я единолично поднялся на вершину рейтинга, а в этот раз мы на всех турнирах играли вместе и добились такой чести как команда. Я очень горд тем, что мои друзья, семья и спонсоры здесь. Это один из важнейших моментов моей жизни», — цитирует Мело официальный сайт тура.