Родина проиграла Ходзуми на старте турнира в Тайбэе

Российская теннисистка Евгения Родина, посеянная на турнире в Тайбэе под вторым номером, в первом круге проиграла представительнице Японии Эри Ходзуми со счётом 6:7 (2:7), 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Евгения трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Тайбэе Ходзуми поспорит с представительницей Австралии Лизетт Кабрерой. Турнир завершится 19 ноября.