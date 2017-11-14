WTA: финал турнира в Санкт-Петербурге стал 5-м в списке лучших матчей сезона

Официальный сайт WTA приступил к подведению итогов сезона. Сначала будут определены лучшие матчи сезона. Пятое место занял поединок француженки Кристины Младенович с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в финале турнира в Санкт-Петербурге, который состоялся 5 февраля.

В той встрече 24-летняя уроженка Сен-Поль-сюр-Мер одержала победу со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

2017 год Младенович завершит на 11-й строчке рейтинга WTA, Путинцева — на 52-й.

Матч, занявший четвёртое место, будет представлен 15 ноября.