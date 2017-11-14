Победа Димитрова, поражение Надаля — в обзоре матчей Итогового чемпионата ATP

Болгарский теннисист Григор Димитров в стартовом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне в трёх партиях обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 7:5.

Бельгиец Давид Гоффен одолел первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4. После этой встречи уроженец Манакора объявил о своём решении сняться с турнира из-за травмы колена.

Видеообзор прошедших поединков группы Пита Сампраса на Итоговом чемпионате ATP доступен на «Чемпионате».