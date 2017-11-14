Российская теннисистка Ксения Лыкина вышла во второй круг турнира ITF в Тойоте, в двух партиях обыграв представительницу Сербии Деяну Раданович со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. Ксения не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Тойоте Лыкина поспорит с представительницей Венгрии Далмой Галфи, посеянной под вторым номером. Турнир завершится 19 ноября.