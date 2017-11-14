Сборная США поднялась на вторую строчку в рейтинге Кубка Федерации

В обновлённом рейтинге Кубка Федерации действующий победитель турнира сборная США поднялась на вторую строчку, опередив финалиста — команду Беларуси. Лидерство сохранила сборная Чехии. Команда России располагается на восьмой позиции.
Кубок Федерации. Рейтинг от 13 ноября
1 (1). Чехия — 29 852,5.
2 (3). США — 22 172,5.
3 (2). Беларусь — 14 580.
4 (4). Франция — 12 925.
5 (5). Швейцария — 9465.
6 (6). Германия — 8392,5.
7 (7). Нидерланды — 7732,5.
8 (8). Россия — 7302,5.
9 (9). Бельгия — 5990.
10 (11). Украина — 3885.
Вандевей и Роджерс принесли сборной США победное очко в финале Кубка Федерации