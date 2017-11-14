Гоффен, Дарси, Бемельманс и де Греф вошли в состав сборной Бельгии на финал КД

Стал известен состав мужской сборной Бельгии на финал Кубка Дэвиса, который пройдёт в Лилле (Франция) 24-26 ноября, сообщает пресс-служба соревнований.

В заявку на матч с командой Франции вошли Давид Гоффен, Стив Дарси, Рубен Бемельманс и Артур де Греф.

Лидер сборной Бельгии Давид Гоффен на этой неделе принимает участие в Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. На старте турнира он победил испанца Рафаэля Надаля со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4.

В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Бельгии в Брюсселе обыграла команду Австралии со счётом 3-2, а французы в Лилле оказались сильнее сербов — 3-1.