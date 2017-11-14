Неделько проиграл Милоевичу на старте челленджера в Пуне

Российский теннисист Иван Неделько не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Пуне, в двух партиях проиграв представителю Сербии Николе Милоевичу (5) со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Россиянин 4 раза подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейквов.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пуне Милоевич поспорит с представителем Франции Уго Гренье (Q).