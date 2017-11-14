Прямая видеотрансляция матча Итогового чемпионата ATP Чилич — Сок

В 17:00 по московскому времени в Лондоне начнётся матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором сыграют хорват Марин Чилич и американец Джек Сок. По личным встречам впереди 25-летний уроженец Линкольна — 2-0. В рейтинге ATP Чилич занимает пятую строчку, Сок — девятую.

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«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию этого поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Чилич — Сок в Лондоне.

На старте соревнований Чилич уступил представителю Германии Александру Звереву со счётом 4:6, 6:3, 4:6, а Сок проиграл швейцарцу Роджеру Федереру — 4:6, 6:7 (4:7).