С. Уильямс впервые побывала на публичном мероприятии после рождения дочери

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс впервые после рождения дочери Алексис Олимпии побывала на публичном мероприятии. Бывшая первая ракетка мира стала гостем церемонии вручения награды Glamour Women of the Year в Нью-Йорке.

Серена, ставшая обладательницей этой награды в 2009 году, на прошедшей церемонии вручила приз своей подруге Джиджи Хадид.

«Ты — одна из немногих людей на планете, которой я доверила бы следить за своим ребёнком на один вечер», — сказала Уильямс, вручая награду Хадид.

Фото доступно в «твиттере» Gigi Hadid News.