Дьяченко победила Викмайер в первом круге турнира в Тайбэе

Российская теннисистка Виталия Дьяченко (Q) вышла во второй круг турнира в Тайбэе в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Янину Викмайер (5) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Виталия 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Дьяченко поспорит с представительницей Нидерландов Аранчей Рус. Турнир в Тайбэе завершится 19 ноября.