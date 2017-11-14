Континен и Пирс победили Тецэу и Роже на Итоговом чемпионате ATP

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс в двух сетах обыграли румына Хорю Тецэу и представителя Нидерландов Жан-Жюльена Роже на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. Действующие чемпионы 5 раз подали навылет, совершили 8 двойных ошибок и реализовали 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

Континен и Пирс одержали первую победу на Итоговом чемпионате ATP-2017, Тецэу и Роже потерпели второе поражение.

16 ноября Хенри и Джон сыграют с французами Пьер-Югом Эрбером и Николя Маю, а Хоря и Жан-Жюльен встретятся с американцем Райаном Харрисоном и новозеландцем Майклом Винусом.