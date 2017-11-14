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Саснович посетила матч минского «Динамо» в КХЛ и исполнила стартовое вбрасывание

Теннис

Белоруска Александра Саснович посетила матч Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» и исполнила стартовое вбрасывание. «Зубры» при поддержке финалистки Кубка Федерации—2017 победили со счётом 4:1.

«Знаю, что наши ребята показывают очень крутой хоккей, поэтому с удовольствием и интересом пришла поддержать их. Я люблю хоккей, папа в молодости занимался этим видом спорта», — рассказала Саснович.

Посмотреть сюжет о посещении Саснович матча КХЛ можно в YouTube минского «Динамо».

Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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