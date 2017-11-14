Сок победил Чилича и одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP

Американец Джек Сок (8) во втором туре группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне одолел хорвата Марина Чилича (5) со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность поединка составила 2 часа 28 минут. 25-летний уроженец Линкольна, занимающий девятое место в рейтинге АТР, исполнил 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 10 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Марин 13 раз подал навылет при 4 двойных.

Сок одержал первую победу в двух встречах, а Чилич потерпел второе поражение кряду. В третьем туре американец сыграет с немцем Александром Зверевым (3), а хорват встретится со швейцарцем Роджером Федерером (2).