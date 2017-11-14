Сок: Фиш посоветовал просто наслаждаться пребыванием в числе лучших

Американец Джек Сок после победы над хорватом Марином Чиличем со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:4) в матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне признался, что достигнутый успех не стал для него сюрпризом.

«Думаю, если я принимаю правильные решения и показываю грамотный теннис, то могу дойти до уик-энда на любом турнире. В этом году мне это удавалось чаще.

После попадания в Лондон я разговаривал с Мэрди Фишем. Он сказал, что я должен просто наслаждаться пребыванием в числе лучших игроков мира», — приводит слова Сока официальный сайт АТР.