Чилич: Сок исполнил прекрасный удар по линии в самый важный момент

Хорват Марин Чилич проанализировал причины неудачи, постигшей его в матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне с американцем Джеком Соком, в котором он уступил со счётом 7:5, 2:6, 6:7 (4:7).

«На тай-брейке было несколько равных розыгрышей, завершившихся в пользу Джека. Был один невероятный отскок от сетки, один бэкхенд прямо по линии, который он исполнил при счёте 5:4. В ходе матча он заработал не так много виннерсов по линии. Он сделал прекрасный удар в самый важный момент.

Джек играет очень хорошо, он проводит отличный сезон, особенно начало и теперь концовку. Он играет хорошо и достаточно агрессивно. Когда Сок показывает свой теннис, он очень опасен. Я расстроен, что в обоих матчах имел хорошие шансы в третьем сете, но не воспользовался ими. Во встречах с топ-игроками любой упущенный шанс может быть чреват неприятностями», — приводит слова Чилича официальный сайт АТР.