Харрисон и Винус вышли в полуфинал Итогового чемпионата АТР в паре

Американец Райан Харрисон и новозеландец Майкл Винус (8) во втором туре группового этапа парного разряда Итогового чемпионата АТР в Лондоне переиграли французов Пьера-Юга Эрбера и Николя Маю (6) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, [10:5]. Этот успех стал для Райана и Майкла вторым кряду и гарантировал им выход в плей-офф соревнований с первого места в группе.

За вторую путёвку в полуфинал из группы Элтинга/Хархёйса Эрбер и Маю поспорят с финном Хенри Континеном и австралийцем Джоном Пирсом (2). Голландец Жан-Жюльен Роже и румын Хоря Тецэу потеряли шансы на продолжение борьбы за трофей.