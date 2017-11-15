Федерер: выйти в полуфинал после двух матчей — это великолепно

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями после победы над немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:1. Уроженец Базеля стал первым полуфиналистом соревнований.

«Думаю, мне удавалось следовать своему плану, эффективно использовать резаные удары и стараться разнообразно играть ему под форхенд.

Я невероятно рад сейчас. Это сложная группа, и выйти в полуфинал после двух матчей — это великолепно. Но сегодня мне пришлось нелегко. Это лишь первые дни турнира. Приятно, что мне удалось вырвать победу в упорной борьбе и сохранять психологическую устойчивость. В третьем сете я стал играть лучше. С начала и до конца матча мне было нелегко.

Мне удавалось лучше читать его форхенд, чем в Монреале, когда он выполнил много ударов навылет с форхенда и бэкхенда», — цитирует Федерера официальный сайт тура.