А. Зверев: у меня остались прекрасные шансы на выход в полуфинал в Лондоне

Немец Александр Зверев поделился впечатлениями после поражения от швейцарца Роджера Федерера на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 1:6.

«Думаю, это был очень позитивный матч. У меня остались прекрасные шансы на выход в полуфинал. В следующем матче я сыграю с Соком. Думаю, если я продолжу действовать на таком уровне, то, возможно, вы увидите мою игру в уик-энд.

В третьем сете Роджер сыграл достаточно хорошо, чтобы сделать брейк. После этого я немного потерял концентрацию», — цитирует Зверева официальный сайт тура.