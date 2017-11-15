Сок: в 4 утра меня разбудила пожарная сигнализация, звук был невыносимый

Американец Джек Сок после победы над хорватом Марином Чиличем со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:4) в матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне признался, что был вынужден проснуться в 4 утра, так как сработала пожарная сигнализация.

«Пожалуй, это был один из самых неприятных звуков, которые я слышал в своей жизни. Мы живём на втором этаже отеля. Кажется, именно там всё и случилось. Работники отеля сказали, что пожарная сигнализация расположена рядом с номером. Было так громко, что казалось, будто она прямо в моей комнате. И это длилось некоторое время.

Поначалу я не знал, настоящая ли это тревога или тестовая. Затем я понял, что время — 4 утра. Я надеялся, что это не проверка. Я вышел на улицу, увидел Рафу, Доминика. Всем было холодно, все хотели вернуться внутрь. Если честно, мы выглядели несчастными.

Все были одеты, так как на улице было довольно холодно. На некоторых одежды было больше, чем на других. Я оставался в комнате дольше других, что является не самым умным поступком при реальной опасности.

Я даже не знаю, почему сработала сигнализация, но оставаться в номере было невыносимо. Звук был слишком громким и раздражающим. Скорее, мы вышли на улице именно поэтому. Мы покинули здание с моей девушкой и увидели всех. Мы минут 5-7 ждали в номере, потом столько же на улице. В итоге мёрзли минут 15», — цитирует Сока официальный сайт тура.