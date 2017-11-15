WTA: матч Возняцки с Плишковой в Торонто стал 4-м в списке лучших игр сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. Сначала будут определены лучшие матчи сезона. Четвёртое место занял поединок датчанки Каролины Возняцки с представительницей Чехии Каролиной Плишковой в четвертьфинале турнира в Торонто, который состоялся 11 августа.

В той встрече 27-летняя уроженка Оденсе одержала победу со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. В финале турнира в Торонто Возняцки проиграла украинке Элине Свитолиной — 4:6, 0:6.

2017 год Возняцки завершит на третьей строчке рейтинга WTA, Плишкова — на четвёртой.

Матч, занявший третье место, будет представлен 16 ноября.