Барти и Гаврилова номинированы на получение медали Ньюкомба

Австралийки Эшли Барти и Дарья Гаврилова попали в число претендентов на медаль Ньюкомба, которая ежегодно присуждается австралийским игрокам, добившимся выдающихся достижений в теннисе на всех уровнях. На престижную награду также номинированы Джон Пирс, Ник Кирьос и Джордан Томпсон.

Победитель будет назван на торжественной церемонии, которая состоится 27 ноября, сообщает официальный сайт тура.

«Я горжусь быть частью австралийской теннисной семьи. Быть номинированной на получение медали Ньюкомба — это огромная честь для меня. Я не верила, что такое возможно в мой первый год после возвращения на корт», — сказала Барти.

«Я очень рада попасть в число номинантов второй год подряд. С нетерпением жду церемонии, она всегда получается великолепной», — сообщила Гаврилова.