Кубот и Мело победили братьев Брайан и вышли в полуфинал Итогового чемпионата

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело обыграли американцев Боба и Майка Брайанов во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час. Лукаш и Марсело 7 раз подали навылет и реализовали 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперников 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

Для Кубота и Мело эта победа стала второй подряд на турнире, братья Брайан потерпели первое поражение.

17 ноября Лукаш и Марсело, гарантировавшие себе место в полуфинале, сыграют с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Суаресом. Американцы встретятся с хорватом Иваном Додигом и испанцем Марселем Гранольерсом.