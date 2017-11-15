Кудерметова и Соболенко победили первых сеяных на турнире в Тайбэе

Россиянка Вероника Кудерметова и белоруска Арина Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Тайбэе в парном разряде. В стартовом раунде они победили первых сеяных, японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию, в двух партиях — 6:0, 7:6 (7:4).



Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Кудерметова и Соболенко выполнили 2 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и использовали 4 брейк-пойнта из 11. Ходзуми и Ниномия сделали 2 двойные и реализовали 1 брейк-пойнт из 4. Эйсов у японок не было.



Следующими соперницами российско-белорусской пары станут ещё одна японка, Мисаки Дои, и швейцарка Виктория Голубич. Турнир завершится 19 ноября.