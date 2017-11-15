Димитров разгромил Гоффена и вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP

Болгарин Григор Димитров разгромил бельгийца Давида Гоффена во втором туре Итогового чемпионата ATP в Лондоне — 6:0, 6:2.



Поединок продлился 1 час 13 минут. Димитров выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Гоффена 2 подачи навылет, 5 двойных и 1 упущенный брейк-пойнт. Соотношение ударов навылет и невынужденных ошибок — 17/9 и 8/24 соответственно.



Благодаря этой победе Димитров, дебютирующий на Итоговом турнире, обеспечил себе выход в полуфинал. Напомним, что в стартовом матче он в трёх партиях одолел австрийца Доминика Тима.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Димитров — Гоффен.