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Димитров разгромил Гоффена и вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP

Теннис

Болгарин Григор Димитров разгромил бельгийца Давида Гоффена во втором туре Итогового чемпионата ATP в Лондоне — 6:0, 6:2.

Поединок продлился 1 час 13 минут. Димитров выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Гоффена 2 подачи навылет, 5 двойных и 1 упущенный брейк-пойнт. Соотношение ударов навылет и невынужденных ошибок — 17/9 и 8/24 соответственно.

Благодаря этой победе Димитров, дебютирующий на Итоговом турнире, обеспечил себе выход в полуфинал. Напомним, что в стартовом матче он в трёх партиях одолел австрийца Доминика Тима.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Димитров — Гоффен.

Итоговый чемпионат ATP 2017. Группа Пита Сампраса
15 ноября 2017 года, среда. 17:10 МСК
Григор
Димитров
Давид
Гоффен
6:0 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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