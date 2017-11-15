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Крофт: думаю, четыре поражения от Федерера сильно ударили по Надалю

Теннис

Экс первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт, с момента завершения карьеры в 21 год работающая на телевидении, оценила шансы швейцарца Роджера Федерера на победу в Лондоне.

«Конечно, он абсолютный фаворит. Он выигрывал здесь шесть раз, и ему нравится выступать в зале. Он провёл великолепный сезон, думаю, он превзошёл собственные ожидания, выиграв два турнира „Большого шлема“.

Что касается Надаля, то, я думаю, четыре поражения от Федерера за сезон сильно ударили по нему», — цитирует Крофт Tennis World USA.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль Роджер Федерер
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