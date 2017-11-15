Крофт: думаю, четыре поражения от Федерера сильно ударили по Надалю

Экс первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт, с момента завершения карьеры в 21 год работающая на телевидении, оценила шансы швейцарца Роджера Федерера на победу в Лондоне.



«Конечно, он абсолютный фаворит. Он выигрывал здесь шесть раз, и ему нравится выступать в зале. Он провёл великолепный сезон, думаю, он превзошёл собственные ожидания, выиграв два турнира „Большого шлема“.



Что касается Надаля, то, я думаю, четыре поражения от Федерера за сезон сильно ударили по нему», — цитирует Крофт Tennis World USA.