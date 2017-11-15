Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Штепанек: продолжение карьеры могло усугубить травму спины

Теннис

38-летний чех Радек Штепанек, накануне объявивший о завершении карьеры, прокомментировал это решение.

«Не хочу больше рисковать здоровьем, хотя мне очень нравилась моя жизнь, нравилось быть теннисистом — от начала и до конца карьеры. Я боялся момента принятия этого решения всю жизнь, но был вынужден сделать такой выбор.

Мой доктор сказал, что продолжение профессиональных выступлений может усугубить травму спины настолько, что потребуется ещё одна операция и в дальнейшей жизни могут быть серьёзные проблемы.

Теннис навсегда останется моей жизнью. Сейчас мне нужно время на отдых. Посмотрим, что приготовит жизнь после этого», — цитирует Штепанека Tennis World USA.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
Теги
Радек Штепанек
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент