Дж. Маррей и Суарес отдали всего 2 гейма Додигу и Гранольерс-Пуйолю в Лондоне

Британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Суарес разгромили хорвата Ивана Додига и испанца Марселя Гранольерс-Пуйоля во втором туре Итогового чемпионата ATP в Лондоне — 6:1, 6:1.



Теннисисты провели на корте всего 56 минут. Маррей и Суарес выполнили 1 эйс, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Додига и Гранольерс-Пуйоля 4 подачи навылет и 1 двойная. Брейк-пойнтов у них не было.



Поражение в двух партиях лишило хорватско-испанский дуэт шансов на выход в полуфинал. Первую путёвку в этой группе уже завоевали Лукаш Кубот и Марсело Мело, а за вторую Маррей и Суарес заочно поспорят с Бобом и Майком Брайанами, которые в пятницу сыграют с Додигом и Гранольерс-Пуойлем.