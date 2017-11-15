Бывший спарринг С. Уильямс и Азаренко завершил работу с Возняцки

Саша Бажин, бывший спарринг-партнёр американки Серены Уильямс и белоруски Виктории Азаренко, прекратил сотрудничество с датчанкой Каролиной Возняцки. Они начали совместную работу в феврале этого года. Напомним, Возняцки завершила сезон первой в карьере победой на Итоговом чемпионате WTA и стала третьей ракеткой мира.



«Просто хочется держать вас в курсе — наши пути с Каролиной Возняцки разошлись. Каро, работать с тобой и познакомиться с тобой ближе было большой честью. Ты великолепная спортсменка и замечательный человек. Желаю тебе всего наилучшего», — написал Бажин в своём «твиттере».