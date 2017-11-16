Димитров: иногда случается такое, что всё работает идеально

Болгарин Григор Димитров прокомментировал свою победу над бельгийцем Давидом Гоффеном со счётом 6:0, 6:2 во втором туре Итогового чемпионата ATP в Лондоне.



«Безусловно, я провёл великолепный матч. Я здорово держал концентрацию на протяжении всего поединка, сумел сразу войти в игру и использовал каждый свой шанс. Я дорожил мячом, смог выиграть все важные очки, особенно в первой партии.



Это выходит за рамки вопросов стабильности, ударов по мячу, передвижения по корту, ловкости, всего, о чём можно подумать и над чем можно целенаправленно работать. Конечно, я тренирую всё это, и такие матчи не приходят сами по себе, без тяжёлой работы. Просто иногда случается такое, что всё работает идеально. Мне нужно было воспользоваться моментом, и я это сделал», — приводит слова Димитрова официальный сайт турнира.