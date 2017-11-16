Дж. Маррей: у нас с Суаресом отличная команда

Британец Джейми Маррей прокомментировал разгромную победу над Иваном Додигом и Марселем Гранольерс-Пуйолем в Лондоне в паре с Бруно Суаресом и поделился ожиданиями от встречи с Лукашем Куботом и Марсело Мело.



«Теперь всё будет как на обычном турнире — если мы победим, пройдём дальше, если проиграем — поедем в отпуск. Мы провели отличный матч. В пятницу у нас будут хорошие шансы на продолжение борьбы.



Мы уже не раз играли с ними в этом году, и матчи всегда получались упорными — особенно два из них. Конечно, и в этот раз будет тяжело. Они здорово играют где-то с марта, побеждают на турнирах и уверены в себе. Но и у нас отличная команда. Если мы сможем показать свой лучший теннис, то, думаю, докажем, что мы сильнее», — цитирует Маррея официальный сайт турнира.